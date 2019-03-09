موزع سينمائي يرصد أحدث إيرادات أفلام الموسم.. نادي الرجال يتصدر.. و122 يلاحقه.. وعيش حياتك يتذيل القائمة

نادي الرجال السري يحصد 45 مليونًا و122 يحصد 23 مليون جنيه

الضيف بـ 7 ملايين.. وقصة حب ينتزع 5 ملايين جنيه



حقق فيلم "نادي الرجال السري"، إيرادات مرتفعة للغاية، وحقق فى 6 أسابيع 45 مليونا و962 ألفا و 159 جنيها.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"؛ حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.



ويشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.



122



بلغت إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى، 23 مليونًا و432 ألفًا و177جنيهًا بعد عرض 9 أسابيع.



وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.



الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.



الضيف



حقق فيلم الضيف إجمالى إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و477 ألفا و576 جنيها بعد 9 أسابيع.



فيلم "الضيف" من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.



وتدور الأحداث في فيلم الضيف في إطار درامي، والذي يسلط الضوء على شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش وتتوالى الأحداث.



قصة حب



استطاع فيلم "قصة حب"، أن يحقق 5 ملايين و 131 ألفا و300 جنيه بعد عرض 3 أسابيع .



"قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف. وهو عمل من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.



قرمط بيتمرمط



حقق فيلم "قرمط بيتمرمط" إجمالي إيرادات 3 ملايين و481 ألفا و984 جنيها بعد عرض 7 أسابيع.



الفيلم يقوم ببطولته أحمد آدم ودينا فؤاد مي سليم وانتصار وبيومي فؤاد وآخرين، وإخراج أسد فولادكار.



ويقدم أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، حيث قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيوني الشهير "سر الأرض" عام 1994، ورغم النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير وظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم "القرموطي في أرض النار" الذي عرض فى يناير الماضي.



ساعة رضا



حقق الفيلم الكوميدي "ساعة رضا" للفنان أحمد فتحي، إيرادات وصلت إلى مليوني و988 ألفا و36 جنيها بعد عرض 9 أسابيع.



وتدور أحداث فيلم «ساعة رضا» في إطار رومانسي كوميدي فانتازي، حول البطل (أحمد فتحي)، الذي يقع في حب فتاة (دينا فؤاد)، وتمنعه قلة وسامته من إتمام هذا الحب، فتنشغل (دينا فؤاد) بحب شخص آخر وسيم، حتى يعثر البطل على ساعة منبه يعمل كآلة زمن يعود به للوراء وتبدأ الأحداث.



فيلم «ساعة رضا» من إنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، دينا فؤاد، طارق صبري، شيماء سيف، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، وتأليف: هشام يحيى، وإخراج هاني حمدي.



عمر خريستو



بلغت إيرادات فيلم «عمر خريستو» 846 ألفا و547 جنيها، بعد 9 أسابيع على طرحه في دور العرض.



ويتناول "عمر خريستو" موضوعا وطنيا مهما، حيث يسلط الضوء على محاربة الإرهاب والأيادي الخفية التي تريد تخريب الوطن، ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة.



الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان، وهو قصة د. عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.



جريمة الإيموبيليا



حقق فيلم "جريمة الإيموبيليا" 617 ألف جنيه بعد عرضه أسبوعين.



تدور أحداث "جريمة الإيموبيليا" حول عدة جرائم قتل وقعت فى العمارة الشهيرة التى عاش بها عدد من نجوم الفن، أبرزهم ليلى مراد وأنور وجدى، وكان آخرهم المؤلف كمال حلمى الذى عانى من مشكلات وظروف عائلية تسببت فى إصابته بمرض نفسى وتطورت حالته بمقتل "سماح" التى تقوم بدورها ناهد السباعى فى شقته، ومحاولته لإخفاء الحادث؛ مما تسبب فى عدة جرائم متتالية.



الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى كل من طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون، تأليف وإخراج خالد الحجر.



عيش حياتك



حقق فيلم "عيش حياتك"، إيرادات وصلت إلى 434 ألفا و264 جنيها بعد عرضه لمدة 3 أسابيع.



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.



والفيلم من تأليف وسام حامد، وبطولة ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.

أعلن الموزع محمود الدفراوى أن أفلام موسم منتصف العام أنعشت دور العرض السينمائية، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و163 ألفا و240 جنيها هذا الأسبوع.