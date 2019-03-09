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فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار

السبت 09/مارس/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
محمد ابراهيم
  • الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير
  • الرئيس يجتمع بوزراء الدفاع و الداخلية و رئيس الأركان والمحافظين
  • الرئيس يشيد بما يبذله الجيش والشرطة للحفاظ على الوطن وشعبه
  • أسامة الأزهري يلقي خطبة يؤكد فضل ومنزلة الشهادة والتضحية
  • دقيقة حداد على أرواح الشهداء
  •  لولا التضحيات لما وصلت الدولة المصرية إلى التقدم والاستقرار

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وحضر الاجتماع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة ، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود .

وألقى الدكتور أسامة الأزهرى خطبة الجمعة أكد فيها فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الأوطان ودحر قوى التطرف والإرهاب ، مؤكدًا على أهمية التنمية والإعمار في الأرض لأنهما من الأسس التى تقوم عليها أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والتي تدعو إلى نشر الخير والرحمة ونبذ جميع أشكال وألوان التطرف والتشدد الدينى وممارسة العنف والتخريب. 

وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، حيث بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ، كذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، كذلك مجهوداتهم فى دعم ركائز البناء والإستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.

واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بتقديم التحية لأسر شهداء الوطن الذين لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة المصرية إلى مزيد من التقدم والاستقرار.
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار
فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.. الرئيس يجتمع بقيادات الجيش والشرطة.. ويؤكد: لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة إلى التقدم والاستقرار

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