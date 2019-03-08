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أخبار العالم

أمير قطري يكشف الحاكم الفعلي للدوحة.. ودور الإخوان في زعزعة استقرار المنطقة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:42 م
أرشيفية
أرشيفية
رحيم يسري
قال عبد الله بن فهد آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن النظام القطري يسير نحو الهاوية في ظل سيطرة النظامين "الإيراني والتركي" عليه.

وأضاف في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، أن 80% من الأسرة الحاكمة في قطر يرفضون سياسات نظام الدوحة، موضحا أن الحاكم الفعلي لقطر هو "حمد بن خليفة وابنه تميم مجرد واجهة"، على حد قوله، مؤكدا أن حمد بن خليفة مسكون بـ"عقدة" من السعودية كما أنه حاقد عليها ولديه أهداف انتقامية تجاه الرياض.

وكشف عبد الله عن سبب حقد بن خليفة على المملكة العربية السعودية والعرب ، قائلا إنه لديه أهداف انتقامية منها دعم جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية في تلك الدول، موضحا أن النظام القطري يتعمد الضرر بالسعودية عبر أبواقع الإعلامية، مؤكدا أن هذا أمر "لا يرضي أي شريف من الأسرة الحاكمة أو الشعب القطري".

وأكد بن فهد تعرض الدوحة لخسائر فادحة منذ المقاطعة، موضحا أن "بي إن سبورت" معروضة الآن للبيع، وأن الخطوط القطرية تكبدت خسائر فادحة وكذلك البنوك، فضلا عن ارتفاع الدين العام في قطر إلى 700 مليار ريال.

وأضاف أن حمد بن ثامر آل ثاني هو من يدير قناة الجزيرة، قائلا إنه "أحد أذرع الخراب والدمار في الدول العربية"، موضحا أن معظم أفراد الأسرة الحاكمة يرفضون انتهاكات النظام الحالي تجاه مواطنيه وتجاه العرب.

وأوضح أن كثيرين يخشون التعبير عن آرائهم في العلن خوفا من السجن والتعذيب، مشيرا إلى أن نحو 80% من أفراد الأسرة الحاكمة والشعب القطري معارضين لسياسات النظام الحاكم في الدوحة، منتقدا انتهاك الحكومة لحقوق قبيلة الغفران وسحب جنسياتهم مؤكدا أنها "جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري".

وشدد بن فهد على أن "جماعة الإخوان هي أداة يحركها النظام القطري حاليا لمصالحها الشخصية وزعزعة الأمن والدول العربية".

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