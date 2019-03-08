في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية التي تعتبر أساس المجتمع، وتساهم بشكل كبير في بناء وتنمية مصر، ويحرص الرئيس في كل لقاء أن يعطي للمرأة المصرية حقها ويتحدث عن دورها الأصيل في حياتنا.



وفي أحد لقاءاته قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن حصلن عليه من روعة المرأة المصرية، فالمرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة تحمل طباع خاصة وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة.



وأضاف " السيسي" قائلا:" قد ضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة في شجاعتها وقدرتها على التحدي حين أصرت على المضي قدما في مواجهة أعداء الوطن ولم تخش إرهابهم وعنفهم بل قدمت زوجا وابنا وأخا فداء لهذا الوطن العظيم".



واختتم الرئيس قائلا:" الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكان الذي يليق بقدرتها".

