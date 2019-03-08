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العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:24 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثر على منتجة أفلام مقتولة في حديقة منزلها ، بعد أن شوهدت وهي تخوض مشادة كلامية مع رجل خمسيني خارج منزلها، في جنوب غرب لندن

وبحسب صحيفة "ديلي ميل "، وقفت لوريلاين جارسيا بيرتو ، 34 عاما ، في حديقة منزلها الذي يصل قيمته 400 ألف جنيه استرليني وكانت تلوح بذراعيها في غضب وهي تتحدث مع رجل مجهول صباح الأحد ، وهي المرة الأخيرة التي شوهدت فيها على قيد الحياة.

في وقت لاحق عثر على جثة منتجة الأفلام مدفونة في قاع الحديقة في منزلها المستأجر في ضاحية كيو الغنية بغرب لندن يوم الاثنين بعد أن فشلت في الذهاب للعمل.

وكان العثور على لوريلاين جارسيا بيرتو مدفونة في حديقة منزلها في شارع تصطف على جانبيه الأشجار في ضاحية كيو الغنية في جنوب غرب لندن ، بعد أن شوهد آخر مرة على قيد الحياة ليلة السبت.

وأصدرت شقيقتها سامانثا كولوت نداءً قويًا للناس لكي يتقدموا بأية معلومات حول مقتل لوريلاين ، حيث أكدت شرطة العاصمة أنها لم تقم بأي اعتقالات فيما يتعلق بالقضية.
العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور
العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور
العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور
العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور
العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

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