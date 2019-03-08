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أخبار العالم

أمريكا تمدد مهلة لإنهاء عقود مع شركة النفط في فنزويلا

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:24 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تمنح الأفراد والكيانات وقتا أطول لإنهاء عقود مالية محددة أو اتفاقات أخرى مرتبطة بشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا.

وقالت الوزارة في إخطار على موقعها الإلكتروني "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمدد تاريخ انتهاء إجراءات مرتبطة بإنهاء عقود مالية محددة أو اتفاقات أخرى تشمل أو ترتبط‭‭‭"‬‬‬ بسندات محددة متداولة "أو بأوراق مالية محددة لشركة بتروليوس دي فنزويلا إس.إيه".

وألغت واشنطن هذا الأسبوع تأشيرات الدخول لمسؤولين فنزويليين كبار وقالت يوم الأربعاء إنها تحققت من مساع يبذلها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للعمل مع بنوك أجنبية لنقل وإخفاء أموال.

وتعهد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بفنزويلا أمس الخميس بأن واشنطن "ستوسع شبكة" العقوبات على البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك التي تدعم حكومة مادورو.

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