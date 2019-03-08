بكري يطالب الحكومة بالتدخل لتخفيض أسعار الغاز على مصانع مواد البناء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تمر بمرحلة فارقة بمجال الصناعة، ولكن يشكو أصحاب المصانع من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المقدم إليهم، مشيرا إلي أن قيمة الغاز وصلت إلي 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن إنتاجية المصانع تراجعت بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عليها، مما قد يدفعها للتوقف.



وطالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بالتدخل لتخفيض أسعار الغاز على المصانع خاصة المسؤولة عن إنتاج مواد البناء، نظرا لما يدفعونه من مبالغ مالية طائلة نتيجة الاستهلاك.



ولفت إلى أن الشركات والمصانع المنافسة بالخارج تحصل علي الغاز بقيمة أقل لا تتعدى الـ1,5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية.