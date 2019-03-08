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الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
يروي الشهداء أرض مصر بدمائهم الطاهرة للقضاء على الإرهاب والحفاظ على أركان الدولة المصرية، وذلك لحمايتها من السقوط.

وبالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد، قال الرئيس السيسي في احد لقاءاته السابقة إن ما يدفعه كل شهيد او مصاب هو وتد يوضع من أجل مصر".

وقال ابن شهيد في إحدى فعاليات يوم الشهيد السابقة، :"على قد ما أنا زعلان إني مش هشوف بابا تاني، انا اوعدكم اني هكبر وأكمل مشوار بابا وهاخد حقه".

ومن جانبها قالت والدة شهيد، :"فخر لكل أم أن ابنها يستشهد، وهو بطل ضحى بدمه عشان مفيش خاين يدخل مصر، ولو كان معايا 10 غيره هقدمهم فداء لمصر".

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