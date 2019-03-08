8 مارس إجازة رسمية بألمانيا احتفالا باليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم اليوم الموافق 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، الذي يعتبره أكثر دول العالم فرصة للتأكيد على ضرورة تمكين المرأة ومساندتها في مختلف المجالات.
وفي إطار احتفالات ألمانيا بهذا اليوم، فقد تم إقرار يوم 8 مارس عطلة رسمية في ولاية برلين اعتبارا من هذا العام.
وقد صوت البرلمان الألماني على القرار في 24 يناير الماضي بتأييد 87 عضوا للقرار ومعارضة 60 عضوا له.
وفي إطار احتفالات ألمانيا بهذا اليوم، فقد تم إقرار يوم 8 مارس عطلة رسمية في ولاية برلين اعتبارا من هذا العام.
وقد صوت البرلمان الألماني على القرار في 24 يناير الماضي بتأييد 87 عضوا للقرار ومعارضة 60 عضوا له.