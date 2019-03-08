8 مارس إجازة رسمية بألمانيا احتفالا باليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم اليوم الموافق 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، الذي يعتبره أكثر دول العالم فرصة للتأكيد على ضرورة تمكين المرأة ومساندتها في مختلف المجالات.



وفي إطار احتفالات ألمانيا بهذا اليوم، فقد تم إقرار يوم 8 مارس عطلة رسمية في ولاية برلين اعتبارا من هذا العام.



وقد صوت البرلمان الألماني على القرار في 24 يناير الماضي بتأييد 87 عضوا للقرار ومعارضة 60 عضوا له.