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أخبار البلد

8 مارس إجازة رسمية بألمانيا احتفالا باليوم العالمي للمرأة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:43 م
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
يحتفل العالم اليوم الموافق 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، الذي يعتبره أكثر دول العالم فرصة للتأكيد على ضرورة تمكين المرأة ومساندتها في مختلف المجالات.

وفي إطار احتفالات ألمانيا بهذا اليوم، فقد تم إقرار يوم 8 مارس عطلة رسمية في ولاية برلين اعتبارا من هذا العام.

وقد صوت البرلمان الألماني على القرار في 24 يناير الماضي بتأييد 87 عضوا للقرار ومعارضة 60 عضوا له.

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