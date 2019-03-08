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رياضة

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:42 م
لغاني إيمانويل فريمبونج
لغاني إيمانويل فريمبونج
يسري غازي
أعلن لاعب خط الوسط الغاني إيمانويل فريمبونج عن قراره باعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 27 عاما حيث انه من مواليد 10 يناير 1992 في كوماسي.

شارك اللاعب فى خط الوسط ومثّل منتخب إنجلترا لكرة القدم فئة الشباب كما ارتدى قميص عديد من الأندية الأوروبية أبرزها أرسنال وولفرهامبتون الإنجليزي وأوفا وأرسنال تولا الروسية.

شارك بصفوف المنتخبات الوطنية أعوام 2007–2008 و2009 و2013 مع منتخب إنجلترا تحت 16 سنة ومع نفس المنتخب تحت 17 سنة ثم منتخب غانا لكرة القدم.
نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

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