التاكسى يروج للمقصد المصرى في شوارع ألمانيا.. والمشاط تهدى جائزة IIPT لـ المرأة المصرية من بورصة برلين: استخدام ملاعب أمم افريقيا كـ منصات ترويجية

وزيرة السياحة :

مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري يعمل لبناء المستقبل

سنشارك اليونان وقبرص في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز

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استمرت مشاركة القطاع السياحي المصري في يومه الثالث بفعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتى تعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري فى العاصمة الألمانية برلين.



تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT، التي تعمل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والجائزة تحت شعار "الاحتفاء بها celebrating her"، وذلك تقديرا لجهودها ودورها الريادى فى قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي، كما تسلمت الجائزة أيضا وزيرة السياحة اليونانية السيدة إلينا كونتورا.



وسلمت الجائزة للدكتورة رانيا المشاط السيدة الأولى لدولة إيسلندا وهي سفيرة الأمم المتحدة للسياحة والتنمية المستدامة.



وحضر الاحتفالية السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري الدولى للمنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT.



ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة، مؤكدة على أن السياحة تلعب دورا هاما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب وقالت إن "كل سائح هو سفيرا للسلام بين الدول".



وقالت إنها تهدي هذه الجائزة في عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للنساء المصريات اللاتي أثبتن قدرتهن على لعب دور كبير في مجتمعهن، وتولي المناصب القيادية، مشيرة الى الدعم الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.



وقدمت الوزيرة الشكر لفريق العمل في وزارة السياحة وللقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها خلال السنة الماضية، مؤكدة على أن مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري مليء بالحيوية يعمل لبناء المستقبل.



وقالت إن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة يضع في أولوياته زيادة مشاركة المرأة العاملة في قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن هدف الوزارة مع القطاع الخاص أن يعمل فرد من كل بيت مصري بقطاع السياحة.



ومن جانبه أشار رئيس المنظمة إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الاستثنائيات والرائدات فى مجال السياحة والسفر والضيافة لتبنيهم رؤية واضحة فى تعزيز السياحة كأداة للسلام والتفاهم بين الشعوب، وتمكين المرأة.



جدير بالذكر أن هذا الحدث يقام للعام الرابع، حيث تم تدشين الجائزة عام 2015 ، وأنشأت المنظمة الدولية لنشر السلام والسياحة IIPT منذ 33 عاما.



واستكملت الوزيرة تحركاتها فالتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمقر السفارة المصرية ببرلين، مع الينا كونتورا وزيرة السياحة اليونانية وساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا، وذلك لبحث سبل التعاون السياحي المشترك خلال الفترة المقبلة.



وخلال الاجتماع أكد الوزراء عمق العلاقات بين بلادهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والى العلاقة القوية التي تربط قادة الثلاث دول وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينهم.



وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجال سياحة "الكروز".



واتفق الوزراء على مشاركة الثلاث دول في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة القادمة ، مثل معرض بوسيدونيا للنقل البحري في اليونان.



كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص من الدول الثلاث لعمل برامج سياحية مشتركة تجمع بين الثلاث دول ، لجذب مزيد من السياحة اليها.



وحصل "صدى البلد" على صورة لسيارات التاكسى تحمل شعارات دعائية تروج لسياحة مصر تزامنا مع انطلاق بورصة برلين السياحية .



وتشارك مصر هذا العام بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو .

