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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته باستاد الشهداء استعدادًا لفيتا كلوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والأخير بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول في الكونغو أمس الخميس بعدما منح الجهاز الفني راحة سلبية من التدريبات الأربعاء؛ بسبب ارهاق رحلة السفر من القاهرة إلى الكونغو.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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