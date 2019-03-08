دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو

يوما تلو الآخر، يروي أبطال القوات المسلحة والشرطة أرض مصر بدمائهم الطاهرة، ويضحون بالغالي والنفيس فداء للوطن، هؤلاء الأبطال هم شهداء الواجب.



الشهيد يرحل بجسده فقط ولكن بطولاته باقية تتوارثها الأجيال للحفاظ على كل شبر من أرض مصر.. الشهداء رحلوا كي نعيش آمنين مطمئنين.



ودفع الأبطال أرواحهم كي يرووا أرض مصر، فتثمر أشجار الحياة والحرية وتتحول إلى إنجاز بيد عامل أصبح آمنا في وطنه، والوطن يبنى بدماء شهيد وعرق عامل وإيمان شعب.