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ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:36 م
ضبط 18 مخبزا لإنتاج
ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات
جمالات الدمنهورى
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها، اليوم الجمعة، للرقابة على المخابز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات وتوزيعه على المستحقين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين بإشراف العقيد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة التى قادها المهندس محسن الرصد مدير الإدارة التموينية بالمحمودية عن تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة بينها 7مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، مخبز لتجميعة 2 شيكارة دقيق بعد مطابقة الماكينة والدقيق الفعلى الموجود المخابز، ومخبزى لتصرفهما فى 2.5 طن دقيق.

كما تمكن المهندس باهى كرم مدير التموين بالنوبارية من ضبط 8 مخابز أنتجت خبزا ناقصا وزن 25 إلي 18 جراما في الرغيف غير مطابق للمواصفات ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع أصحاب المخابز المخالفة.
ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة
ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة
ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة
ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة
ضبط 18 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

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