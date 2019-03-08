فشل وقفة أعضاء الإخوان الإرهابية أمام مجلس حقوق الإنسان بـ جنيف.. الجماعة أخفقت في الحشد رغم رصد 2000 فرنك سويسري لكل فرد.. واستعانت بـ الإيرانيين والأفارقة.. صور

عدد أعضاء الإخوان المصريين المشاركين في الوقفة لم يتعد الـ ١٠% وهم المنظمون لها

حاولوا تشويه الأوضاع في مصر والمطالبة بعودة المعزول مرسى



فشلت الوقفة الاحتجاجية التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، تنظيمها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.



وكان التنظيم قد دعا إلى وقفه لتشويه الأوضاع في مصر والمطالبة بعودة رئيسهم المعزول محمد مرسى، لكن لم يستجب سوى عشرات المرتزقة الذي حصل كل منهم على حوالي ٢٠٠٠ فرنك سويسري ، ورغم المقابل المادي الكبير فشل الحشد ولجأ الإخوان إلى الإيرانيين، والموريتانيين والسودانيين وعدد من مهاجرى شمال أفريقيا الذين حضروا من الضواحي للمشاركة بناء على تعليمات التنظيم حتى لا تهتز ثقة الإخوان في مصر بقدرة التنظيم على الحشد.



وظهر خلال الوقفة أن عدد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المصريين الموجودين في الوقفة لم يتعد الـ ١٠% وهم المنظمون لها.