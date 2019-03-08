ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

فشل وقفة أعضاء الإخوان الإرهابية أمام مجلس حقوق الإنسان بـ جنيف.. الجماعة أخفقت في الحشد رغم رصد 2000 فرنك سويسري لكل فرد.. واستعانت بـ الإيرانيين والأفارقة.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:00 م
صورة من الوقفة الفاشلة
صورة من الوقفة الفاشلة
أماني نوار
عدد أعضاء الإخوان المصريين المشاركين في الوقفة لم يتعد الـ ١٠% وهم المنظمون لها
حاولوا تشويه الأوضاع في مصر والمطالبة بعودة المعزول مرسى

فشلت الوقفة الاحتجاجية التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، تنظيمها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وكان التنظيم قد دعا إلى وقفه لتشويه الأوضاع في مصر والمطالبة بعودة رئيسهم المعزول محمد مرسى، لكن لم يستجب سوى عشرات المرتزقة الذي حصل كل منهم على حوالي ٢٠٠٠ فرنك سويسري ، ورغم المقابل المادي الكبير فشل الحشد ولجأ الإخوان إلى الإيرانيين، والموريتانيين والسودانيين وعدد من مهاجرى شمال أفريقيا الذين حضروا من الضواحي للمشاركة بناء على تعليمات التنظيم حتى لا تهتز ثقة الإخوان في مصر بقدرة التنظيم على الحشد.

وظهر خلال الوقفة أن عدد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المصريين الموجودين في الوقفة لم يتعد الـ ١٠% وهم المنظمون لها.
فشل وقفة أعضاء الإخوان الإرهابية أمام مجلس حقوق الإنسان بـ جنيف.. الجماعة أخفقت في الحشد رغم رصد 2000 فرنك سويسري لكل فرد.. واستعانت بـ الإيرانيين والأفارقة.. صور
فشل وقفة أعضاء الإخوان الإرهابية أمام مجلس حقوق الإنسان بـ جنيف.. الجماعة أخفقت في الحشد رغم رصد 2000 فرنك سويسري لكل فرد.. واستعانت بـ الإيرانيين والأفارقة.. صور
فشل وقفة أعضاء الإخوان الإرهابية أمام مجلس حقوق الإنسان بـ جنيف.. الجماعة أخفقت في الحشد رغم رصد 2000 فرنك سويسري لكل فرد.. واستعانت بـ الإيرانيين والأفارقة.. صور

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

أحمد عادل عبد المنعم ينعي ابنة عمرو بركات

ريهام حجاج بإطلالة جذابة على انستجرام

مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك.. الأحد

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

خطيب الحرم النبوي يحذر من الانشغال عن خطبة الجمعة حتى بلمس الحصى

مواجهات عنيفة بـ حائط البراق.. ويهوديات يطالبن بالصلاة مع الرجال

فى عيد ميلاد سميحة أيوب.. خسرت أموالها بسبب فيلم.. ووفاة ابنها فى أمريكا أصابها بالصدمة

محمد صلاح عريس الجولة الـ21 بالمظاليم .. ريمونتادا تاريخية على القناة وتصدر القاهرة

معجزة تنقذ طفلا من الموت دهسا في الشيشان.. فيديو

تامر حسني يعرض التمثيل على العريس صاحب الرقصة الشهيرة بـ فيسبوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

فيديو

دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو
في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو
في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية
أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟