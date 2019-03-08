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ديني

الإفتاء توصي بالدعاء وترديد 36 كلمة كل مساء

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:34 م
أذكار المساء
أذكار المساء
أمل فوزي
أوصت دار الإفتاء المصرية، بترديد أذكار المساء يوميًا، والدعاء بستٍ وثلاثين كلمة في كل مساء، مشيرة إلى الفضل العظيم للذكر، وأن الله سبحانه وتعالى يقبله من العبد على كل حال.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي على كل مسلم أن ينهي يومه بكل مساء، بهذا الدعاء، وهو: «اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأَبُوءُ بِذنبِي فاغْفِرْ لِي، فإنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏».

واستشهدت بما رواه الترمذى، أنه قال ‏النبيّ صلى الله عليه وسلم -‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏».

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