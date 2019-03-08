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مرأة

ميجان ميركل تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. وتكلفة باهظة لإطلالتها

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:30 م
صدى البلد
رشا عوني
شاركت اليوم دوقة ساسكس ميجان ميركل زوجة الأمير البريطاني هاري، في احتفال أقيم في لندن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، وتألقت كعادتها في إطلالة أنيقة خاصة في شهرها الثامن من الحمل.

ارتدت ميجان فستان بالأبيض والأسود من ماركة ريس، وسعره 185 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت جاكيت أسود من تصميم ألكسندر ماكوين وسعره 1245 جنيها إسترلينيا، كما تألقت بحذاء أسود من ماركة مانولو بلانيك وصل سعره إلى 495 جنيها إسترلينيا، كذلك حقيبة يد صغيرة من ستيلا مكارتني وسعرها 540 جنيها إسترلينيا.

وخلال المناقشة تحدثت ميجان عن حملها لأول مرة، وقالت إنها تشعر بتحركات طفلها ببطنها، كما ناقشت ميجان مع الحاضرون بعض القضايا الملحة التي تهم النساء.

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