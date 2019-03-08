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بكري يطالب الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة صعيد بلا ثأر..فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رابطة الصحفيين من أبناء الصعيد طالبوا بإطلاق مبادرة "صعيد بلا ثأر"، للقضاء علي تلك الظاهرة المنتشرة في صعيد مصر.

أكد "بكري" خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن ظاهرة الثأر مازالت مستمرة وتحصد أرواح الكثير من الشباب، رغم دور الأجهزة الأمنية الفعال لمحاربة تلك الآفة المجتمعية.

وطالب بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبني تلك المبادرة لحشد كل القوى المجتمعية لمحاربة تلك الظاهرة والآفة بصعيد مصر.

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