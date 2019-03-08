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رياضة

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:04 م
صدى البلد
نور عادل
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ومنافسه مازيمبي بتقدم الأخير بهدف دون رد باللقاء الذي يقام بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من عمر دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الفريق الكونغولي الوحيد اللاعب إيليا ميشكاك بالدقيقة 40 بعد عرضية أرضية وسط غياب مدافعي الإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يودع فريق الإسماعيلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسميًا، وذلك حيث انه كان من المفترض أن يفوز بثلاثة أهداف دون رد في تلك المباراة لمواصلة أمله في الاستمرار بالبطولة

ويدخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :محمد فوزى – أحمد ايمن – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – طارق طه – عماد حمدى – ابراهيم عبد الخالق – محمد الضرف – وجيه عبدالحكيم – عبد الرحمن مجدى – أودا مارشال.

بينما البدلاء :محمد مجدى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – دونجا – شيلونجو – كريم بامبو – علاء عبد العظيم.

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