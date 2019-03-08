في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو

في يوم الشهيد.. علينا تذكر تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية حتى تبقى مصر قوية شامخة متقدمة ومزدهرة وآمنة.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته على أهمية تضحيات الشهداء في تحقيق الأمن والأمان واستقرار الدولة المصرية، قائلا: "لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء شهداء مصر أبدا".



وأضاف: "الشهداء قدموا أرواحهم كي نعيش في مصر واوعوا تفتكروا أن الثمن ده بسيط، وبدمهم وأرواحهم البلد بقت بلد صلبة وقوية وقادرة، وربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم".