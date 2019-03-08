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أخبار العالم

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:07 م
وزيرة القوات الجوية
وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون
رويترز
قال مسؤول أمريكي إن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزيرا للدفاع قررت الاستقالة من منصبها.

جاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيسي للحملات الأمريكية في سوريا وأفغانستان.

وأبلغ المسؤول رويترز أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

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