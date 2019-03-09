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اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة بنها لأعمال الصيانة

السبت 09/مارس/2019 - 02:00 ص
. اليوم .. قطع التيار
. اليوم .. قطع التيار الكهربائى عن مدينة بنها لاعمال الصيانة
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة بنها اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وقالت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، إن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مناطق "وسط البلد، وكفر السرايا، وأتريب، وعزبة المربع، وعزبة البرنس، ومساكن الموالح، والڤلل، وطريق كفر سعد بالڤلل، وبطا، وكفر الجزار، ومنطقة الآثار، وشارع كلية العلوم والتجارة، وشارع الشبان المسلمين، ومساكن غرب وشرق الاستاد، ومساكن أحمد مصطفى ومحمد مصطفى، وطراد النيل".

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية على إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المقرر تنفيذها.

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