اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة بنها لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة بنها اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.





وقالت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، إن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مناطق "وسط البلد، وكفر السرايا، وأتريب، وعزبة المربع، وعزبة البرنس، ومساكن الموالح، والڤلل، وطريق كفر سعد بالڤلل، وبطا، وكفر الجزار، ومنطقة الآثار، وشارع كلية العلوم والتجارة، وشارع الشبان المسلمين، ومساكن غرب وشرق الاستاد، ومساكن أحمد مصطفى ومحمد مصطفى، وطراد النيل".



