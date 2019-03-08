اليوم العالمي للمرأة.. المصرية الفائزة بجائزة التحالف الأمريكي للمتاحف: تراثنا غني

فازت وسام محمد الآثارية بوزارة الآثار والباحثة بجامعة أوجوس بالدنمارك، بجائزة التحالف الأمريكي للمتاحف، للتميز بمجال العمل المتحفي، لتضيف الي سجل المرأة والبنت المصرية فصلا جديدا من النجاح والتفوق.



وبمناسبة فوزها واليوم العالمي للمرأة، أجرى صدي البلد، هذا الحوار للتعرف علي قصتها، وفي البداية قدمنا لها التهنئة علي الجائزة، وقالت إنها متواجدة في الدانمارك حاليا، وتشغل منصب باحث بجامعة أوغوس الدنماركية، في مرحلة الدكتوراة بالإضافة إلى بعض مهام التدريس لطلبة الماجستير بالجامعة.



وأضافت: "يرجع تاريخ جائزة Nancy Hanks Award for Professional Excellence إلى عام 1985، حيث يقدم التحالف الأمريكي للمتاحف (American Alliance of Museums) جائزة سنوية للمتميزين من الشباب بمجال المتاحف على المستوى الدولي، وسأتسلم الجائزة خلال المؤتمر السنوي للتحالف الأمريكي للمتاحف بمدينة نيو أورليانز الأمريكية في مايو المقبل.



وتابعت: "يقوم التحالف الأمريكي سنويا بترشيح عدد كبير من المتخصصين بمجال المتاحف من مختلف دول العالم، بعد ذلك يقوم مجلس الأمناء بإختيار الفائز بالجائزة بناءً على فحص دقيق لكافة المرشحين،وبالنظر إلى مجمل الأنشطة بمجال المتاحف بشكل عام سواء محليًا أو دوليًا، ومن حيث مجالات الدراسة والعمل والمشاركات الدولية وكذلك مدى فعالية كافة المرشحين خلال العشر سنوات الماضية، ويتم إعلان الفائز مع قرب انعقاد المؤتمر السنوي في مايو من كل عام،حيث يتم ترشيح عدد كبير من المتخصصين كل عام من مختلف دول العالم، ويتم اختيار فائز واحد فقط.



وعن الاسباب التي ادت لفوزها، قالت: "أنا على يقين أن مصر لديها ثروة من الشباب المتخصصين بمجال المتاحف والآثار، هم فقط بحاجة إلى الدعم والتواصل الجيد مع العالم الخارجي،ولا شك أن التراث المصري على اختلاف انماطه هو بحد ذاته مادة غنية وداعمة للباحثين المصريين".



وأضافت: "حاولت على مدى السنوات الماضية ألا أتقيد بالظروف الراهنة ،وأن اقوم بتقديم صورة جيدة عن التراث المصري بمختلف المحافل الدولية،ولقد شاركت بالمؤتمر السنوي للتحالف الأمريكي للمتاحف على مدى عامين متتاليين 2017-2018، وفي كل مرة كنت أتلقى التقدير الشديد من جانب المنظمين والحضور،وقد أجمع مجلس الأمناء على أنني استحق الجائزة وهو ما يزيدني فخرًا!



وعن شعورها بعد الفوز، قالت: "بالطبع أشعر بسعادة بالغة، فهي جائزة دولية تمنح عن طريق أحد أهم المؤسسات العالمية بمجال المتاحف، ولكنني أيضا فخورة بحصولي على تلك الجائزة بصفتي وشخصي كأحد الآثاريين المصريين، وهو ما سيعني الكثير لي ولزملائي في مصر بالمرحلة القادمة".



وتابعت: "وحاولت على مدى السنوات الماضية ألا أتقيد بالظروف الراهنة، أن اقوم بتقديم صورة جيدة عن التراث المصري بمختلف المحافل الدولية،وقد سافرت كتير جدا لعدة أماكن وكلها بدعم من مؤسسات مختلفة.



واستطردت: "الفكرة إني اكون نشيطة وعلى صلة بمشروعات مختلفة وجهات مختلفة،كما أنني اسعي كثيرا للبحث عن أخبار وتفاصيل المنح المختلفة وأخبر زملائي بها،كي أتمكن من مساعدتهم للخروج وتعلم واكتساب المزيد من الخبرات".



وعن بداية طريقها إلي الجائزة قالت: "اتخذت قرارا منذ عدة سنوات بأن اعتمد على نفسي،واقدم في منح ومشروعات ومؤتمرات لاكتساب خبرات كثيرة،وقررت أن أفيد غيري بذلك،وقمت بعمل محاضرتين لزملائي في مصر عن كيفية التقديم للمنح بكل التفاصيل،والحمد لله سافر كثير منهم



وعن موضوع الدكتوراة التي تقوم بدراستها قالت أنه عن المشاركة المجتمعية في حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات والدروس المستفادة من الثورة المصرية،معللة أن أن التواصل بين المجتمع المصري وتراثه في اوقات كتير لا يكون موجودًا،وكتيرا يكون هناك انعدام لحس الملكية للآثار والتراث للشعب المصري.



وتابعت: القيمة الحقيقية للآثار المصرية في عيون المصريين تتوقف علي نظرتهم إليها،هل هي قيمة اقتصادية أو سياحية او تاريخية أو غيرها،كل هذا بجانب الترابط بين الهوية المصرية والآثار المصرية يتحكم في تصرفات افراد المجتمع في اوقات الأزمات، من حيث الحفاظ على التراث أو تدميره وسرقته.



واضافت:عندنا مثالين في منتهى القوة،اولهما عندما وقف المصريون لحماية المتحف المصري بالتحرير وقت الثورة، والثاني عندما هاجم المصريون هاجموا متحف ملوي في المنيا ودمروه نهائيا،لذلك موضوع بحثي يركز علي كيفية توجيه المجتمع لأن يفهم ويقدر ملكيته للأثر،وكيف نستخدم المجتمع في توفير حماية للآثار والتراث في اوقات الأزمات.