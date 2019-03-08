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فن

في اليوم العالمي للمرأة .. طارق الشناوي: نبيلة عبيد ونادية الجندي آخر نجمات الشباك.. وياسمين مازالت تحاول

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:08 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الناقد طارق الشناوي، أن الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندى كانتا آخر الفنانات اللاتي تمكن من الحصول على لقب نجمة شباك، ومنافسة الفنانين الرجال على تحقيق إيرادات.

وتابع الشناوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن كل من الفنانة يسرا وليلي علوى حاولوا تكرار التجربة، بالإضافة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز التى مازالت تحاول تقديم عمل سينمائى ينافس على شباك التذاكر، وهذا ما يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وأضاف الشناوي: أن الأزمة ليست في المشاهدين والدليل على ذلك النماذج التي قمت بذكرها وغيرهن من الفنانات اللاتى سبقوهن، مثل ليلى مراد وسعاد حسني وفاتن حمامة، اللاتي كن يقدمن أفلام تتصدر أسمائهن تتراتها الأعمال التى تقدم حينها، وكان الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير وتحقق إيرادات عالية.

وتابع: أن بعض الفنانات فى الوقت الراهن يجب عليهن أن يرفضن بعض الأدوار التي يظهرن فيها كسنيدة للبطل فقط.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

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