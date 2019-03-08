ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم /الجمعة/، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - بحث العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقًا لمبادرات الرؤية (السعودية - اليابانية) 2030.