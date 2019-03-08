ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:05 م
محمد بن سلمان بن
محمد بن سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم /الجمعة/، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - بحث العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقًا لمبادرات الرؤية (السعودية - اليابانية) 2030.

ترشيحاتنا

سورتان حرص رسول الله على تلاوتهما يوم الجمعة.. فيديو

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

إحنا ستات بميت راجل.. كيف وصلت سيدات الغربية إلى العالمية؟.. صور

هبة مجدي لـ محمد محسن: حبك ولع في الدرة.. فيديو

أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

مميش: مرسيدس وشركات عالمية تنطلق من ميناء شرق بورسعيد الجديد

علي جمعة يكشف عن 8 كلمات كان رسول الله يدعو بها عند دخول رجب

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لها

حامل في التاسع.. مصرية تمارس رفع الأثقال ورياضات عنيفة.. فيديو

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو
توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو
إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟