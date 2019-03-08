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ديني

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. شاهد كيف كرمها الإسلام .. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:37 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن الإسلام أعطى المرأة الحق في الميراث، وفي طلب العلم حتى تحصل على أعلى الدرجات العالمية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

وأضاف وهدان خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، والإسلام كرم المرأة كأم وأخت وزوجة، وأعطى الله سبحانه وتعالى المرأة الكثير من الحقوق التي كانت تفتقدها في الجاهليّة وقبل الإسلام، فالأنثى كانت محرومة من الورثة، فجاء الإسلام وأعطاها نصيبها، كما كانت تعاني من التميّيز بينها وبين الذكر ولكن الإسلام أوجب العدل بينهما في كلّ أمور الدنيا.

وتابع: لا يكرم المرأة إلا الكريم ولا يهين المرأة إلا اللئيم، وقد أكَّد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه على الاهتمام بالبناتِ بصفةٍ خاصة، وتربيتهن؛ لأنهن أمَّهات المستقبَل، ومربيات الأجيال رجالا ونساء، منها ما رواه عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان له ثلاث بنات، فصبر عليهنَّ وأطعمهنَّ وكساهنَّ من جِدَته، كنَّ له حجابًا من النار يومَ القيامة.

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