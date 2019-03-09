قولوا للى أكل الحرام يخاف.. قاتل صديقه: كنا بنثبت واحد والطلقة جات فيه بالغلط

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة "إمام. ع"، عاطل، ملقاة على أحد الطرق بالخانكة، حيث تبين أن وراء الواقعة فكهاني كون مع المجني عليه عصابة لسرقة السيارات بالإكراه، وخلال ارتكابهما إحدى جرائمهما أطلق المتهم عيارا ناريا على قائد إحدى السيارات فأصابت زميله فألقى الجثة على الطريق وفر هاربا.





ألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم.

"مكانش قصدى اموته.. دا صديقى وطول عمرنا اصحاب على الحلوة والمرة.. أكلنا عيش وملح مع بعض.. بس قدره كده الرصاصة جت فيه بالغلط"، بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته على الطريق حديثه خلال التحقيقات التى أجريت معه.وقال المتهم "عبد الحميد. م": "تعرفت على المجنى عليه ومشينا سوا فى طريق الإجرام والبحث عن المال بسهولة من خلال سرقة المواطنين بالإكراه أثناء سيرهم بالطرق العامة والفرعية بمختلف مناطق المحافظة"، مضيفا: "زعلت عليه قوى بعد موته".وتابع المتهم: "يوم الواقعة تقابلت مع المجنى عليه وتوجهنا بسيارتى رقم "ق ن ب 3487" ماركة شيفروليه إلى طريق عزبة عويس – دائرة مركز الخانكة، لممارسة نشاطنا الإجرامي، وخلال قيامنا بإستيقاف أحد قائدي السيارات المارة بالطريق والترجل لسرقتها، فر قائدها هاربا، فقمت بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري (طبنجة) كان بحوزتى، أحدث أحدها إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ والتي أودت بحياته".واستطرد: "خفت من المساءلة فقامت بحمل جثته والدموع تنهار من عينى على صديق عمرى داخل سيارتى، وقمت بإلقاء جثته خلف مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه بمنطقة مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة".