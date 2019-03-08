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رياضة

15 دقيقة للإعلام الكونغولي في مران الأهلي

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
سمح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لوسائل الإعلام الكونغولية وعدد من القنوات الأفريقية بحضور جانب من مران الأهلي، اليوم.

وسمح عبد الحفيظ لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من مران اليوم وفقًا للوائح «كاف» المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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