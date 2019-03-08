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مرأة

في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:31 م
رانيا قمر لم يرحمها
رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص
آية التيجي
معروفة في منطقتها بـ رانيا القمر فتاة بسيطة تحمل بين ملامحها الرقيقة والبريئة حكاية كفاح تملأها الشقاء، بدأت معها منذ الصغر بعد أن واجهت الحياة بمفردها بجانب والدتها، التي تركها والدها منذ إن كانت رضيعة لا تعي ما يحدث من حولها.

روت رانيا لموقع "صدي البلد" الإخباري" قصتها قائلة: "ترك والدي أمي وكان عمري٤٠ يوما، وكافحت والدتي لكي تعلمني إلى أن حصلت على ليسانس حقوق في جامعة عين شمس، وكانت البداية في بيع الشنط البلاستيكية إلى المحلات في المقطم وبدأت قصتي مع الميكروباص منذ بيع والدتي بيتنا الصغير لكي نكسب قوت يومنا من خلاله".

استرجعت رانيا ذكريات أليمة منذ طفولتها لتذكر البيت الذي كانت تعيش فيه مع والدتها في عابدين، والتي لا تتذكر حينما تركها والدها بأن أحدا من أقاربهم سأل عنهم، أو حتى مساعدتهم، إلا أنهم في بداية شرائهم السيارة قام أحد أقاربها بالعمل على السيارة، إلا أن نواياه كانت سيئة فلم يكن يعطهم حقهم في المكسب اليومي، وكانوا في أشد الحاجة إليه لكي يقوموا بسداد الأقساط الخاصة بالميكروباص.
 
وتنهدت رانيا لتقول لم أخجل من مباشرة عمل الميكروباص أنا وأمي فكانت هي تعمل في الفترة الصباحية، وكنت أنا بالرغم من صغر سني أعمل مع السائق في الفترة المسائية لجمع الأجرة، وأتابع مالنا وأحميه من السرقة، وأيضا لسد المديونية.

وتابعت رانيا: "لم أجن من عملي على الميكروباص في البداية إلا الشقاء والتعب فكان أصحاب الميكروباصات يقومون بمضايقتنا، ومنهم من يعاكسني، ويحدفوني بالزجاج، لكي لا أعمل معهم في الموقف، إلا أني استنجدت برئيس مباحث قسم الخليفة، الذي وقف بجانبي وجعل الكل يعاملني بشكل مختلف".

وترددت بضع لحظات ثم روت أنها تزوجت فيما بعد من رجل لم يكن يعمل في نفس المجال وأنجبت منه ثلاثة أطفال، ولكن النصيب فرق بينهما، ولم تجد سوى حضن أمها والميكروباص، وتركت أصغر أطفالها لتعتني أمها به، وعملت على الميكروباص لتصرف على أولادها، وتجعل أمها تستريح من الشقاء الذي جنته في حياتها.

واختتمت رانيا: "واجهت نظرات قاسية من الركاب، ومنهم من يتسائل كيف تعملين في عمل مخصص للرجال، وآخرين يعطوني أجرة أكثر يساعدوني، وآخرين يمدوا لديهم لي بدعوة بسيطة تشعرني بأن الدنيا لسه بخير، ولا أطلب من الدنيا سوى الستر وأن أجعل أولادي أفضل مما أنا عليه، وأن أكرم أمي كما أكرمتني منذ صغري، وأعوضها عما رأته من شقاء".
في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص
في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص
في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص
في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص
في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص
في اليوم العالمي للمرأة .. رانيا قمر لم يرحمها الرجال فعملت سائقة ميكروباص

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