طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

عاين طاقم حكام مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره المالاوي، أرضية ملعب بتروسبورت، قبل إجراء عمليات الإحماء.



ويدير المباراة طاقم حكام، مكون من محمد الحنفي حكم الساحة وأحمد توفيق مساعد أول ورجب محمد مساعد ثان ومحمد سلامه حكم رابع.



ويستعد المنتخب الأولمبي تحت (٢٣ عام) لنهائيات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.