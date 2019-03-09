لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن ابن رجب -رحمه الله تعلى- أن شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصيام في شهر رجب ؟»، أنه قال أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر حصاد الزرع، وعليه يجوز للمسلم أن يصوم تعبدا لله تعالى في شهر رجب.



وأضافت: ولا حرج في ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع، مستشهدًا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا»، ولم يرد في الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.

