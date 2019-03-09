لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن ابن رجب -رحمه الله تعلى- أن شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصيام في شهر رجب ؟»، أنه قال أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر حصاد الزرع، وعليه يجوز للمسلم أن يصوم تعبدا لله تعالى في شهر رجب.
وأضافت: ولا حرج في ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع، مستشهدًا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا»، ولم يرد في الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصيام في شهر رجب ؟»، أنه قال أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر حصاد الزرع، وعليه يجوز للمسلم أن يصوم تعبدا لله تعالى في شهر رجب.
وأضافت: ولا حرج في ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع، مستشهدًا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا»، ولم يرد في الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.