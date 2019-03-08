ميدو يعلن تشكيل الوحدة السعودي لمواجهة الهلال

أعلن المدير الفني المصري لفريق الوحدة السعودي "أحمد حسام ميدو" تشكيل فريقه لمباراة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويحل فريق الوحدة ضيفًا على الهلال في المباراة التي ستقام على ملعب "جامعة الملك سعود"، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.



وجاء تشكيل الوحدة الرسمي كالتالي:



حراسة المرمى: عبد الله الجدعاني.

خط الدفاع: عبد الله العمري، ريناتو شافيز، فواز الصقور، زيدان مباراكو.

خط الوسط: عبد الله الملاكي، وليد باخشوين، محمد القرني.

خط الهجوم: جيلرمي، احمد عبده، على النمر.



تشكيل الهلال السعودي:



حراسة المرمي : على الحبسي.

خط الدفاع : محمد البريك - البرتو بوتيا - محمد جحفلي - حسن كادش.

خط الوسط : ميلوش ديجينك - ناصر الدوسري - كارلوس إدواردو.

خط الهجوم : أندري كاريلو - سالم الدوسري - غوميز