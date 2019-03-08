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أخبار البلد

وزارة السياحة تنظم حفل استقبال فى بورصة برلين السياحية بسفارة مصر

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:46 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية في برلين حفل استقبال على هامش المشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتى تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى فى العاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في برلين.

وحضر الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ووزراء سياحة اليونان وقبرص، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير لبنان في ألمانيا، وسفراء العديد من الدول العربية منها الجزائر والبحرين واليمن وجامعة الدول العربية، والقائمين بأعمال سفارات المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، وعميد ولاية براندنبورج الألمانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية سفير ألمانيا السابق بالقاهرة، وعدد من ممثلي كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية.

كما حضر عدد من أعضاء الاتحاد والغرف، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين من قطاع السياحة المصريين، والشركات العامة في الجناح المصري، وممثلي الصحافة الألمانية، ومنها مجلة هاندلسبلاط أهم مجلة اقتصادية في ألمانيا.

وألقت وزيرة السياحة كلمة رحبت فيها بالحضور، وقدمت الشكر للسفير على استضافته، وأشارت إلى أهمية السوق الألماني باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياحة.

وقدمت الوزيرة الشكر لمنظمي الرحلات والقطاع الخاص على جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة المصرى.

كما ألقى السفير كلمة ترحيبية، أكد خلالها عمق العلاقات المصرية الألمانية في كافة المجالات، وأثنى على ما تقوم به وزارة السياحة من جهود لزيادة الحركة السياحية إلى مصر، وأشاد بالجناح المصري هذا العام والإقبال الذي شهده من الزائرين.

وقدم وزيرا سياحة دول اليونان وقبرص الشكر للوزيرة والسفير المصري على حسن الاستقبال، مؤكدين عمق العلاقات التى تربط بين دولهم ومصر، وأشاروا إلى تطلعهم لمزيد من التعاون مع مصر خاصة في مجال السياحة.

وفي نهاية الحفل قامت الوزارة بتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور.
وزارة السياحة تنظم حفل استقبال فى بورصة برلين السياحية بسفارة مصر
وزارة السياحة تنظم حفل استقبال فى بورصة برلين السياحية بسفارة مصر
وزارة السياحة تنظم حفل استقبال فى بورصة برلين السياحية بسفارة مصر
وزارة السياحة تنظم حفل استقبال فى بورصة برلين السياحية بسفارة مصر

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