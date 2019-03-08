قرية الشوبك تحتفل بإنهاء خلاف ثأري بين عائلتين.. فيديو

عرض الإعلامي مصطفي بكري، تقريرا لإنتهاء خلاف ثأري بين عائلتين في قرية "الشوبك" بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة.



واحتفل أهل القرية بإنهاء تلك الخصومة وسط حضور كبير ورفيع المستوى من نواب برلمان ولفيف من كبار رجال الشرطة، حيث سعى عدد من النواب في حل تلك الخصومة التي وصلت لحد الثأر.



وأكد عضو مجلس النواب، نافع هيكل، أنهم استطاعوا إنهاء الخصومة، حيث عفا أحد الطرفين عن الآخر في سبيل إنهاء الصراع الذي وصل الى حد الثأر.