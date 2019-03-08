وفد منظمة المدن والحكومات الأفريقية يزور دمياط ويلتقي السكرتير العام ويتفقد مدينة الأثاث.. صور

قام وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية "UCLGA" برئاسة جان بيير مباسي السكرتير العام للمنظمة بزيارة اليوم إلى محافظة دمياط، حيث كان فى استقبالهم اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، وتم استعراض أهم مجالات التعاون بين مصر والمنظمة خلال الفترة الحالية، واستضافة القاهرة لمكتب إقليم شمال أفريقيا، بالإضافة إلى نظام الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.



حضر الزيارة كل من أمر الحسن رئيس بلدية أركانه بمحافظة أغادير المغربية وعضو الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.



وقام الوفد الأفريقي بزيارة إلى مدينة دمياط للأثاث واستمعوا من المسئولين بالمدينة إلى الموقف الراهن بها، خاصة وأنها تمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها في أفريقيا والشرق الأوسط، كما عرض المسئولين عن المدينة مختلف مراحل تنفيذ المشروع، والتي تم تشييده على مساحة 331 فدان وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.



كما شهد اللقاء عرض القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للأثاث للدولة المصرية، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخليًا ليرتفع من 12 مليار جنيه سنويًا إلى حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنويًا إلى حوالي 2 مليار دولار، فضلًا عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.



كما قام الوفد بزيارة بعض الورش والتقى بعدد من العاملين بالمدينة، حيث أشادوا بالمستوى الجيد الذى شاهدوه فى المدينة والتي تم تنفيذها بأفضل صورة.