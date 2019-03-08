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رياضة

كرم كردى يؤازر المنتخب الأوليمبي بـ ودية مالاوى

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:36 م
كرم كردى وشوقى غريب
كرم كردى وشوقى غريب وعلاء عبدالعزيز
يسري غازي
حرص الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام علي المنتخب الأوليمبي علي التواجد مع أوليمبي الفراعنة اليوم الجمعة في ملعب بتروسبورت قبل مواجهة مالاوي وديًا.

ويدير اللقاء تحكيميا طاقم مكون من : محمد الحنفي حكم ساحة، احمد توفيق مساعد أول، رجب محمد مساعد ثاني، محمد سلامه حكم رابع، أحمد محفوظ مراقب المباراة، انسان عاشور منسق عام اللقاء.

ويستعد أوليمبي الفراعنة للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر العام الجارى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



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