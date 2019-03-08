ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:50 م
صدى البلد
أحمد شريف
تسلل شاب غاب عن جنازة والده إلى قبره ليودعه، قبل أن تنقذه الشرطة إثر غيابه عن منزله.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، ذهب الابن غير المستقر عقليا إلى قبر والده في شمال البرازيل، للجلوس بجوار قبره بعد تغيبه عن مراسم جنازته.

وبعد غيابه عن المنزل أبلغت أسرته الشرطة للعثور عليه.

تظهر لقطات الفيديو لحظة سحب الرجل، من خلال ثقب ضيق بقبر والده، حيث بدا عليه علامات الحزن والاكتئاب بعد إخراجه من الفتحة الملازمة لقبر والده.

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لها

والدة الشهيد عمر عبد الونيس: ابني كان وردة العيلة..فيديو

اليوم العالمي للمرأة.. إيزيدية تحملت العبودية تحت حكم داعش تتحرر وتروي قصتها

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب إسرائيل

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

أمير قطري يكشف الحاكم الفعلي للدوحة.. ودور الإخوان في زعزعة استقرار المنطقة

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

جمال شعبان لأطباء معهد القلب: ادعوكم لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في العمليات

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

فيديو

دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو
في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو
في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية
أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟