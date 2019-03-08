شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

تسلل شاب غاب عن جنازة والده إلى قبره ليودعه، قبل أن تنقذه الشرطة إثر غيابه عن منزله.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، ذهب الابن غير المستقر عقليا إلى قبر والده في شمال البرازيل، للجلوس بجوار قبره بعد تغيبه عن مراسم جنازته.



وبعد غيابه عن المنزل أبلغت أسرته الشرطة للعثور عليه.



تظهر لقطات الفيديو لحظة سحب الرجل، من خلال ثقب ضيق بقبر والده، حيث بدا عليه علامات الحزن والاكتئاب بعد إخراجه من الفتحة الملازمة لقبر والده.



