ظهر بـ بدلة مصنوعة من قماش قديم.. أسباب تصدر محمد محسن مؤشرات جوجل

ليلة أمس الخميس ظهر الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف الاثنان خلال تلك الحلقة عن قيامهما بأول "فوتوسيشن" بملابس مُعاد تدويرها.
وتصدر إسم الفنان محمد محسن مؤشرات جوجل خلال اليوم الجمعة، وأكد أن فكرة الفوتو سيشن من الأقمشة التى تتخلص منها المصانع
الذى جمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدى جاء من خلال أفكار أحد المصورين على فيسبوك وكانت أول فوتوسيشن يقومان بها.
ملابس معاد تدويرها
ومن جانبها قالت هبة مجدى خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى" إن مصمم الملابس يعتبر أول مصمم يقوم بالتصميم رجالى وحريمي فى وقت واحد، مشيرة إلى أنها لم تقم بفوتوسيشن فى الفرح كما ينبغى.
وتابع محسن أنه استغل قماشا كان سيلقى في سلة المهملات وصنع
منه الجاكيت الذى حضر به الحلقة، مشيرا إلى أن الشكل الغريب الذى يبدو على الجاكيت
يمكن استغلاله لعمل الفوازير.
معرض قطع أثرية
كما كشف الفنان محمد محسن وزوجته هبة مجدى خلال حلقة برنامج " معكم" عن تفاصيل زواجه بالفنانة هبة مجدي وقال إنه ينوي افتتاح معرض خاص بالأنتيكات والقطع التراثية، وذلك يعود لولعه الشديد بالأشياء القديمة والنادرة.
كما تحدث محمد محسن عن عدم التزام زوجته الفنانة هبة مجدي في مواعيدها، بينما ردت "هبة" إنها أصبحت ملتزمة خلال الفترة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى الفنانة هبة مجدي ، تزوجت من المطرب محمد محسن، فى عام 2016 وأنجبت بنتا تدعى دهب.
يذكر أن الفنان محمد محسن، أحيا أمس الخميس 7 مارس حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا في مدينة الإسكندرية، والذي كان يحضره العديد من الجمهور.