ظهر بـ بدلة مصنوعة من قماش قديم.. أسباب تصدر محمد محسن مؤشرات جوجل

وتصدر إسم الفنان محمد محسن مؤشرات جوجل خلال اليوم الجمعة، وأكد أن فكرة الفوتو سيشن من الأقمشة التى تتخلص منها المصانع الذى جمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدى جاء من خلال أفكار أحد المصورين على فيسبوك وكانت أول فوتوسيشن يقومان بها.

ليلة أمس الخميس ظهر الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف الاثنان خلال تلك الحلقة عن قيامهما بأول "فوتوسيشن" بملابس مُعاد تدويرها.

ملابس معاد تدويرها

ومن جانبها قالت هبة مجدى خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى" إن مصمم الملابس يعتبر أول مصمم يقوم بالتصميم رجالى وحريمي فى وقت واحد، مشيرة إلى أنها لم تقم بفوتوسيشن فى الفرح كما ينبغى.





وتابع محسن أنه استغل قماشا كان سيلقى في سلة المهملات وصنع منه الجاكيت الذى حضر به الحلقة، مشيرا إلى أن الشكل الغريب الذى يبدو على الجاكيت يمكن استغلاله لعمل الفوازير.



