محافظ قنا يشارك الشباب في ماراثون جري بـ الكورنيش.. فيديو

شارك اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، فى ماراثون الجري لمسافة ٢.٥ كم على ضفاف النيل بكورنيش قنا وذلك ضمن فعاليات أنشطة برنامج وجهة مصر ٢٠٣٠ الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه وبمشاركة 2000 شاب وفتاة وبحضور الدكتور ألكساندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر وجان ماري مورو رئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



تضمنت فعاليات اليوم، جولة نيلية مع الشباب أجرى خلالها محافظ قنا حوارًا مع الشباب بإحدى الجزر النيلية حضره السادة وكلاء وزارة التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ومقرر المجلس القومي للمرأة استعرض خلاله محافظ قنا النهج الجديد الذي تدعمه القيادة السياسية في وجهة مصر 2030 والذي يستهدف بناء المواطن المصري صحيًا وثقافيًا واجتماعيا.



قال محافظ قنا، إن الهدف هو حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات من خلال أنشطة تمتد على مدار ثلاثة أيام بمحافظة قنا للتوعية حول مختلف القضايا التنميه، مضيفًا بأن هذه الفعاليات تتواكب مع احتفال المحافظة بعيدها القومى واليوم العالمي للمرأة.



وأوضح محافظ قنا، خلال حواره مع الشباب بأن إجمالي تكلفة المشروعات التي تم ويجري تنفيذها على أرض قنا تخطت 30 مليار جنيه في كافة القطاعات والتي بدأ المواطن القنائي في جني ثمارها مؤخرا، حيث ساهمت تلك المشروعات في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن دورها في خفض نسبة البطالة في قنا من 12% إلى 9.2%، وثمن محافظ قنا دور ومجهودات الدولة في الحد من الزيادة السكانية، والتي توليه الحكومة أهمية كبرى كإحدى معوقات التنمية.



وأشاد الشباب، بحجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة وطالبوا في الحلقة النقاشية مع وكلاء الوزارات بأهمية التنسيق الكامل بين الهيئات الحكومية ودعم الشباب في المشاركة المجتمعية ورفع الوعي في المجتمع باستخدام أساليب جديدة والتواصل عبر السوشيال ميديا والمواقع التفاعلية للوصول إلى كافة الفئات العمرية من المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.