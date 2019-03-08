ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نائب محافظ القليوبية تشيد بدعم الرئيس للمرأة

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:01 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية إنها تخرجت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب مما أتاح لها فرصة لتولي هذا المنصب.

وأوضحت ريان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع قناة "DMC"، أنها مرت بمراحل ضعف في حياتها كأي إنسان ولكنها استطاعت تجاوزها؛ وحظيت بدعم أسرتها ومعلميها وأساتذة جامعة للوصول إلى هدفها،

وأشادت نائب محافظ القليوبية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب من الدولة المصرية، مؤكدة أن حصولها على هذا المنصب ثقة كبيرة جدا للشباب.

واختتمت قائلة: "حطي هدفك أمام عينيك.. واشتغلي على نفسك وتؤمني بنفسك حتى لو امكانياتك ضعيفة حاولي تقويها.. و توصلي لهدفك بإذن الله".

ترشيحاتنا

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

النصر يحقق فوز قاتلا على الاتفاق.. وطرد حسين السيد

فى عيد ميلاده.. سبب دفع عبد الرحمن أبو زهرة زوجته لاعتزال الفن

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

حامل في التاسع.. مصرية تمارس رفع الأثقال ورياضات عنيفة.. فيديو

أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

كوتشي يتسبب في مقتل عريس بالدقهلية

مميش: مرسيدس وشركات عالمية تنطلق من ميناء شرق بورسعيد الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فيديو

توفيق عكاشة: روسيا هزت عرش أمريكا بفرضها لغة القوة.. فيديو
توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو
دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو
في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟