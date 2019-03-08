نائب محافظ القليوبية تشيد بدعم الرئيس للمرأة

أكدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية إنها تخرجت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب مما أتاح لها فرصة لتولي هذا المنصب.



وأوضحت ريان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع قناة "DMC"، أنها مرت بمراحل ضعف في حياتها كأي إنسان ولكنها استطاعت تجاوزها؛ وحظيت بدعم أسرتها ومعلميها وأساتذة جامعة للوصول إلى هدفها،



وأشادت نائب محافظ القليوبية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة والشباب من الدولة المصرية، مؤكدة أن حصولها على هذا المنصب ثقة كبيرة جدا للشباب.



واختتمت قائلة: "حطي هدفك أمام عينيك.. واشتغلي على نفسك وتؤمني بنفسك حتى لو امكانياتك ضعيفة حاولي تقويها.. و توصلي لهدفك بإذن الله".