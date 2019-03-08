برلمانية تتقدم بطلب لوضع بصمة الطفل وصور الوالدين بشهادة الميلاد

أعلنت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب عن تقدمها، الأحد المقبل، باقتراح برغبة، لوضع بصمة يد ورجل الطفل في شهادة الميلاد، إضافة إلى صورة الأب والأم.



وقالت "عجمي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن هناك استغلالا كبيرا للأطفال على مدار الأعوام الماضية، إذ دائما ما يتعرضون للخطف والاستغلال والتبني.



وذكرت النائبة أنها تقدمت بالمقترح، وذلك للحد من هذه الظاهرة.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسات انعقاده، الأحد المقبل.