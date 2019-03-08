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رياضة

نجم ليفربول يعود للمشاركة في المباريات بعد غياب 11 شهرا

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:58 م
صدى البلد
القسم الرياضي
شارك نجم وسط فريق ليفربول، أليكس أوكسلد تشامبرلين، في لقاء فريق الشباب للريدز الودي أمام ديربي كاونتي اليوم، في أول مباراة يخوضها اللاعب بعد غياب عن الملاعب دام 11 شهرا.

وتعرض اللاعب الإنجليزي لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام فريق روما خلال شهر أبريل من العام الماضي.

ولعب تشامبرلين 41 دقيقة في اللقاء، قبل أن يقوم المدير الفني لفريق ليفربول للشباب بإخراجه قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء بعد أن وضع يده علي ركبته قبل الخروج إثر شعوره بآلام في أوتار الركبة.

وعلق المدير الفني لفريق الرديف بليفربول: "خروج تشامبرلين كان إجراء وقائيا واللاعب بحالة جيدة وكان من المقرر له أن يشارك 45 دقيقة فقط حسب الخطة الموضوعة له".

واختار يورجن كلوب تشامبرلين ضمن قائمة ليفربول التي تخوض منافسة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم الإصابة، تحسبا للاستفادة من قدراته في الأدوار القادمة من البطولة في حالة تأهل الريدز.

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