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أخبار العالم

ترامب: يتم العمل لإبرام اتفاق تجاري مع الصين في وقت قريب

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:01 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتم العمل لإبرام اتفاق تجاري مع الصين في وقت قريب، مؤكدًا أنه سيكون "عظيمًا" لبلاده.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب قوله، في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متجهًا إلى ولاية "ألاباما" جنوبي البلاد للقيام بجولة تفقدية للأجزاء التي تضررت جراء الأعاصير التي ضربت المنطقة مؤخرًا، إنه سيتم تقديم الاتفاق الذي أُبرم مع المكسيك وكندا إلى الكونجرس عما قريب.

وبشأن العلاقات الأمريكية - الكورية الشمالية، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأنها واصفًا إياها بـ "الجيدة"، وكذلك بينه والزعيم الكوري الشمالي كم جونج أون.

وأوضح ترامب أنه تسلم حكم البلاد في ظل "فوضى العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا تُجري بيونج يانج اختبارات نووية وتم استعادة الرهائن الذين كانوا محتجزين هناك، مؤكدًا أنه سيشعر بخيبة الأمل إذا رأي كوريا الشمالية تستأنف اختباراتها النووية مجددًا.

كما تطرق ترامب إلى قضايا داخلية، حيث أعرب عن استيائه من المدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت، الذي قضت محكمة أمريكية بسجنه 47 شهرًا بعد إدانته بالاحتيال الضريبي والمصرفي خلال التحقيقات التي يجريها المحقق روبرت مولر والتي تشمل أيضًا مزاعم تواطؤ روسيا في الانتخابات الأمريكية الرئاسية في عام 2016.

وفيما يتعلق بمعدلات التوظيف في البلاد، أشار ترامب إلى أن بلاده تملك في الوقت الحالي "اقتصادا عظيما" في ظل انخفاض معدلات البطالة التي جاءت نتيجة رفع الأجور.

وبشأن الجدار الذي يرغب في بنائه على الحدود مع المكسيك، قال ترامب إنه تم إلقاء القبض على 75 ألف شخص خلال فترة قصيرة يحاولون العبور بصورة غير شرعية إلى داخل أمريكا وهو العدد الذي وصفه بـ "القياسي"، منوهًا بأنه في حال وجود الجدار لن تكون هناك مثل هذه الأمور في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بزيارته لولاية ألاباما، قال ترامب إنه سيلتقي بحاكم الولاية كاي إيفي، والمواطنين الذي تضرروا بشكل مبالغ من جراء الإعصار، موضحًا أنه سيتجه بعد ذلك إلى ولاية "فلوريدا" للقيام ببعض الأعمال.

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