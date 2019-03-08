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رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يودع أبطال أفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
نور عادل
ودع فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي منافسات دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي وذلك بعدما تعادل مع فريق مازيمبي بهدف لكل منهم بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق مازيمبي بهدف دون رد سجله اللاعب ايليا مشكاك بالدقيقة 40، بعد عرضية أرضية وسط غياب تام للاعبي الإسماعيلي.

واستطاع الإسماعيلي العودة بالتعادل في الشوط الثاني بالدقيقة 55، وذلك بعد تسديدة قوية من عبدالرحمن مجدي سكنت يمين شباك الفريق الكونغولي.

وبهذه النتيجة يودع الإسماعيلي دوري أبطال أفريقيا حيث وصل للنقطة الثانية، بينما وصل مازيمبي للنقطة 8 في رصيده.

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