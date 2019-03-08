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أخبار العالم

سفيرة الاتحاد الأوروبي ببيروت: إصلاح قطاع الكهرباء يجب أن يمثل أولوية للبنان

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:05 م
كريستينا لاسن
كريستينا لاسن
أ ش أ
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، أن إصلاح قطاع الكهرباء يجب أن يمثل أولوية للبنان، فضلا عن كون الاتحاد يشجع على الانتقال إلى "اقتصاد أخضر" من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت السفيرة لاسن - خلال لقاء مع وزيرة الطاقة في لبنان ندى بستاني - إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي في قطاع الطاقة في لبنان. وقالت: "إننا ملتزمون بالعملية التي تم إطلاقها في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية للغاية".

كما استعرضت سفيرة الاتحاد الأوروبي مسألة مياه الصرف الصحي، باعتبار أن الاتحاد يعد أكبر جهة مانحة في هذا القطاع، حيث خصص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية أكثر من 900 مليون يورو على شكل منح وقروض، مؤكدة الرغبة في مواصلة هذا الأمر على المدى الطويل.

من ناحية أخرى، بحثت سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي، موضوع التغير المُناخي، مشيرة إلى أنه يترك تداعيات خطيرة على لبنان اقتصادا وشعبا.

وقالت: "يعتبر الاتحاد الأوروبي رائدا في الجهود المبذولة في مجال المناخ في جميع أنحاء العالم، إذ يتعامل مع مختلف الشركاء لمواجهة هذا التحدي المشترك، ويدعو إلى تحقيق انتقال أخضر يترافق مع استحداث الوظائف والأمن الغذائي والصحة العامة والنمو المستدام".

وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في معالجة تلوث البيئة. مضيفة: "نعتقد بأنه مع الموارد الإضافية الصحيحة، يمكن للوزارة أن تضمن بنجاح الإشراف وإنفاذ التشريعات البيئية".. مشيرة أيضا إلى أن إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي تمثل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

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