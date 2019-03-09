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ديني

الإفتاء: ذبح الرجبية في شهر رجب جائز شرعا بشرط واحد

السبت 09/مارس/2019 - 10:00 ص
ذبح الرجبية في شهر
ذبح الرجبية في شهر رجب
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر رجب الهجري من الأشهر الحُرم، التي ورد في شأنها عظيم الفضل، مشيرة إلى أنه تقدمة لرمضان وتهيئة لشعبان.

وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن شهر رجب له فضل عظيم، كما أن له نصيبا كبيرا من التعظيم عند العرب، حتى أنه سُمي رجب مُضر نسبة إلى قبيلة مُضر التي كانت تعظمة بدرجة كبيرة، كما أن فيه يصب الله سبحانه وتعالى الرحمات والبركات والسكينة على عباده.

وأضافت أنه كان من عادات بعض العرب القيام بذبح عتيرة رجب، التي تُسمَّى أيضًا الرجبية، وهي في الإسلام جائزة ما التُزم فيها بشروط الذبح الشرعي.

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