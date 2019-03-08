إبراهيم عطيان يكتب.. ليلة ممطرة الجزء الثامن‎





يصل الضابط للمكتب ولكنه يخرج سيجارة من جيبه ويتنحى جانبًا حتى يستكمل سيف حديثه القصير مع وليد الذي يسأل عن سبب استدعائه

قائلًا : أنا عايز أعرف أنا هنا ليه يا حضرة الظابط ،

هو أنتو عرفتوا المجرم؟

الضابط سيف : لا يا سيدي لسه ، بس متخافش هنعرفه ، هو يعني هيروح مننا فين

بس المهم أنت كمان تساعدنا عشان نقدر نوصل له بسرعة.

أنا طبعًا عارف إنك مستعجل و نفسك نقبض عليه دلوقتي ، مش كده ولا إيه؟

وليد ينظر للضابط في عجب ثم يقول: أيوه طبعًا هي دي محتاجة سؤال !

بس قول لي الأول ازاي ممكن أساعدكم وأنا مستعد من دلوقتي.

يا ترى عندك طريقة أقدر من خلالها أساعدكم؟

الضابط سيف : أكيد في طريقة وإلا مكنتش جيبتك هنا دلوقتي

أصبر بس أنت شوية وهتعرف كل حاجة فينظر وليد في ساعته

ثم يرد : يا سيف باشا أنا عندي شغل

ممكن تقول لي هو فين حضرة الظابط؟

أنت مش جيبتني هنا عشان أقابله برضو ولا أنا ناسي!!

فيبتسم سيف قائلًا : لا يا حبيبي أنت مش ناسي ولا حاجة ، حضرة الظابط خلاص وصل وهو وراك أهو .

ومع تقدم الضابط نحوه يستدير وليد قليلًا قبل أن يهم بالوقوف ببطء

فيقترب منه الضابط واضعًا يده فوق كتفه ثم يقول: اقعد يا وليد اقعد ،

وانت يا سيف روح شوف شغلك وابعت لنا شاي لو سمحت عشان الواد ابن الأستاذ محمود عمل لي صداع .

يجلس الضابط على كرسي مقابل لكرسي يجلس عليه وليد ثم يضع هاتفه أعلى طاولة زجاجية صغيرة تتوسطهما قبل أن يخرج صورة من جيبه ثم يقول :

قولي يا وليد تعرف إيه عن صاحب الصورة دي ؟

وليد ينظر للصورة جيدًا ثم ينظر للضابط قائلًا : معرفش عنه حاجة أنا أول مرة أشوفه أصلًا ، هو مين ده ؟

هو انت شاكك فيه يا حضرة الظابط؟

الضابط : يعني مشوفتش الراجل ده قبل كده عند المجني عليها؟

وليد : أنت تقصد إيه يا حضرة الظابط ؟ فهمني لو سمحت ، أنا مش فاهم حاجة !

لكن الضابط يكرر سؤاله : أنت متأكد انك متعرفش الراجل ده ؟ بص كويس في الصورة يا وليد فيبدو وليد مندهشًا ثم يقول :

يا حضرة الظابط أنا قولتلك أول مرة أشوفه صدقني،

وبعدين أختي الله يرحمها كانت علاقتها بالناس محدودة جدًا . ومتعرفش غير صديقاتها

حتى خروجها من البيت كان قليل جدًا ولو خرجت بتكون مع أي واحدة من صديقاتها !

انسى خالص إن أختي ممكن يكون لها علاقة من النوع ده .

الضابط : ياريت ترد على السؤال وبس ، أنت مش هتعرفني شغلي!

فينهض وليد واقفًا ثم يرتفع صوته منفعلًا : ياريت أنت يا حضرة الظابط تسمع كلامي

لو عايز تعرف الجاني فعلًا انسى خالص موضوع علاقتها بالراجل ده أو غيره ، لأن أختي الله يرحمها مش كده خالص .

ظل وليد ثائرًا يتحرك في الغرفة ويردد حرام عليكم ... حرام عليكم ، مش كفاية اللي حصل لها ! لو مش عارفين تجيبوا حقها وتقبضوا على الجاني يبقى على الأقل بلاش الكلام اللي يمس سمعتها وكفاية عليها خسرت حياتها . سيب لها ذكرى حلوة يا حضرة الظابط مش هيبقى موت وخراب ديار ثم بدأ شلال من الدموع يتدفق من عينيه قائلًا :

يعني مش كفاية إنها تموت بالشكل ده كمان عايزين تشوهوا سمعتها !

عمرها راح وانتهت حياتها غدر بدون ذنب ومش قادرين نجيب حقها ،

يبقى على الأقل نحافط على سمعتها وسيرتها ، هي دي الحاجة والوحيدة اللي باقية منها .

أرجوك يا حضرة الظابط إلا سمعتها وشرفها ، مفيش حد يعرف إلهام الله يرحمها قدي .

فيقوم الضابط من مكانه ثم يمشي خطوات قليلة نحو وليد وبيده منديلًا ورقيًا يعطيه لوليد قبل أن يطلب منه الجلوس فيجلس وليد ، ثم يعود الضابط هو الأخر للجلوس على مكتبه

ويقول في هدوء : طيب تعرف حد من صديقاتها اللي كانوا بيترددوا عليها في البيت أو كانت بتخرج معاهم مثلًا ؟

وليد الذي استعاد جزءًا من هدوئه يرد : الحقيقة أنا معرفش حد من صديقاتها .

لكن أفتكر إن في واحدة كانت دايمًا بتكلمها في التليفون وأحيانًا كنت بشوفها في البيت

أظن كان اسمها حنان تقريبًا .. لا لا مش حنان إيمان .

أيوه كان اسمها إيمان ، بس معرفش عنها أي حاجة تانية كل اللي أعرفه اسمها بس وطبعًا شكلها ممكن أوصفهالك لو حبيت .

الضابط : طيب تقدر تمشي أنت يا وليد مع السلامة .

وبينما وليد يفتح الباب استعدادًا لمغادرة المكتب يناديه الضابط

فيلتفت وليد .

وإذا بالضابط الذي يجلس على مكتبه يسأل في هدوء :

انت ليه مشيت من البيت ؟ و ليه مرجعتش تاني ؟!

فيجيبه وليد : أولًا أنا رجعت البيت بعد طلاق إلهام ومشيت تاني عشان نفس السبب !

إنما ليه أنا مشيت : فــ انت عارف السبب كويس ، ثم ينظر وليد للضابط قبل أن يخرج !

فيرفع الضابط صورة المشتبه به من أعلى المكتب ثم ينظر بها قائلًا :

يا ترى أنت كمان حكايتك إيه ؟

وبينما الضابط يفكر فيما دار بينه وبين وليد يدق الباب ثم يدخل سيف متسائلًا :

يا ترى عرفت منه حاجة يا افندم ؟

الضابط يصمت قليلًا ثم ينظر في الصورة قبل أن يجيبه :

للأسف معرفتش منه أي حاجة يا سيف !

أنت مشوفتش شكل وليد لما شاف الصورة وسألته عن علاقة الراجل ده بالمجني عليها ،

انفعل جدًا ورافض تمامًا فكرة إن أخته ممكن يكون لها علاقة من النوع ده !

سيف : يعني إيه يا افندم ؟ وشهادة الواد بتاع المطعم إنه شاف العربية معاها ليلة الحادثة

وكلام زوجة الأستاذ محمود هي كمان لما شافتها تحت العمارة !

الضابط : عندك حق بس أنا شخصيًا مقتنع جدًا إنها كانت ست شريفة ومش بتاع الحاجات دي .

مفيش حد يعرفها إلا و قال عنها محترمة ، حتى فتحي المتهم . بذمتك ده مش كفاية؟

تفتكر يا سيف إن الراجل ده ممكن يكون متجوزها في السر مثلًا ؟

سيف : والله ممكن فعلًا مش بعيد

أنت عارف إن الناس الكبار اللي زي صاحبنا ده بيتجوزوا في السر عشان خايفين على سمعتهم وشغلهم .

لكن ده ميمنعش إن فتحي بالذات لازم يقول كده يا افندم ، لأنه لو قال العكس هيبقى الشك فيه أكتر .

الضابط مبتسمًا : طيب لو فتحي خايف يقول عشان يبعد التهمة عن نفسه باقي الشهود والجيران هيخافوا هما كمان !

لا لا. الموضوع مش كده خالص

عمومًا يا سيف فتحي مش بعيد ولسه هنواجهه بالكلام ده بس الأول عندي مشوار مهم لازم أعمله ولما أرجع نقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه .