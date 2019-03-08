مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا في بداية شهر رجب، وهو شهرٌ من الأشهر الحُرُم الذي يستعظم فيها الله سبحانه وتعالى الآثام وإن كانت حراما في سائر السنة إلا أنها في هذه الأيام تكون أشد حُرمة.



وأوضح «جمعة» خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ، سُمِّي "رجب الفرد" (لأنه يأتي منفردًا خارج الشهور التي هي سرد: ذوالقعدة، ذوالحجة، المحرم) ، و"رجب الأصم" (الأصم أي الوحيد ، مثل الجذر الأصم في الرياضيات؛ وسمى بذلك لأنه جذر واحد فقط، وقيل : لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال).



وأضاف أنه كذلك سُمي "رجب الأصبّ " لأن الله يصب فيه الرحمات والبركات والسكينة على عباده صبا ، وهو تقدمة لرمضان وتهيئة لشعبان، ينبغي علينا أن نستعد إلى هذا الشهر العظيم، وأن ننتقل من دائرة غضب الله إلى رضاه.

