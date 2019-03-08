علي جمعة يكشف عن 8 كلمات كان رسول الله يدعو بها عند دخول رجب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ورد عن السلف الصالح ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يدعو الله سبحانه وتعالى بثماني كلمات عند دخول شهر رجب.



وأوضح «جمعة» خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رجب الهجري، فإنه –صلى الله عليعه وسلم- يردد هذه الكلمات: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».



واستشهد بما ورد في مسند أحمد، عن عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

