اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور



تعد أول امرأة تتولى حقيبة الثقافة في تاريخ مصر، وكانت رئيس معهد الكونسرفتوار 6 سنوات، ثم ترأست دار الأوبرا المصرية في عام 2012، وتم اختيارها وزيرة للثقافة في بدايات عام 2018 وحتى الآن.



- سحر نصر



وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لديها خبرة طويلة في مجال التنمية الإقتصادية و عملت كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتولت حقيبة التعاون الدولي في عام 2015.



- رانيا المشاط



تتولى حقيبة السياحة منذ يناير 2018، لتصبح أول امراة تتولى وزارة السياحة، عملت كأستاذ مساعد في الاقتصاد منذ 2008، و عملت كأقتصادي في "مكتب فيتنام"، قسم آسيا والمحيط الهادئ (الهادئ)، وصندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2001، إلى يوليو 2005.



- غادة والي



تتولى حقيبة التضامن الإجتماعي منذ عام 2014، وقبل توليها هذا المنصب كانت تشغل منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وعملت عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة.



- هالة السعيد



تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري منذ عام 2017، و هي أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتولت هذا المنصب في الفترة من 2011 إلى 2016، كما تولت منصب الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.



- نبيلة مكرم



تتولى وزارة الهجرة و شئون المصريين بالخارج منذ عام 2015، عملت في سفارة مصر بعدة دول مثل البرازيل والولايات المتحدة ودبى وتميزت في السلك الدبلوماسى وتولت منصب وزيرة الهجرة بعد أن أعيدت الوزارة التى سبق أن ألغيت من عشرين عامًا.



- هالة زايد



تتولى وزارة الصحة والسكان منذ عام 2018، انتدبت لديوان عام الوزارة في 2007 وتولت منصب مدير أكاديمية 57357، كما حصلت على ماجسيتر النساء والتوليد، ودكتوراه في ريادة الأعمال.

يحتفل العالم اليوم بالمرأة يوم 8 مارس من كل عام، تقديرًا لجهودها ودورها في المجتمع الذي يفوق النصف كما يدعي البعض، وأكدت الحكومة المصرية الحالية وبشدة على مدى أهمية ودور المرأة في بناء المجتمعات، بعد أن نالت 7 حقائب وزارية تحتاج تحديا ومجهودات مضاعفة، وذلك بعد أن أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة وتقديره لها، وأهمية تمكينها خلال السنوات المقبلة.